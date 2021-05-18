بن شرادة: اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس النواب والمشري بالمغرب

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” سعد بن شرادة أن هناك اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري.

بن شرادة، وفي تصريحات نقلتها قناة “التناصح” التابعة لمقتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني أشار إلى أن الاجتماع قد خصص لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت من قبل المملكة المغربية.

والجدير بالذكر أن القناة التابعة لمفتي الجماعات الإرهابية المعزول بقرار من مجلس النواب، خلال كتابتها الخبر نزعت صفة المستشار عقيلة صالح كرئيس لمجلس النواب وكتبت اسمه دون صفة مع ذكر الثاني بصفته.