مجلس الدولة يبحث مشروع القاعدة الدستورية

بحث فريق الحوار المشارك في ملتقى الحوار الوطني ولجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء العقبات أمام الاستحقاق الدستوري، ومشروع القاعدة الدستورية التي صاغها الفريق القانوني المنبثق عن مُلتقى الحوار الوطني.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس اتفقوا على ضرورة تذليل كلِّ العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرر المجلس سعيد كله.