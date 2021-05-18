إعادة تشكيل الجمعيات العمومية لـ9 شركات عامة

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمس الاثنين، سلسلة قرارات أعاد بموجبها تشكيل الجمعيات العمومية لتسع شركات عامة.

وحملت القرارات الصادرة بتاريخ 17 مايو الجاري الأرقام من (76) إلى (84) لسنة 2021 على التوالي.

واستهدفت القرارات تشكيل الجمعيات العمومية لكل من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري والشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ، وشركة شحات للتوكيلات الملاحية والشركة الليبية للموانئ، والشركة العالمية للملاحة والشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاد والخدمات البحرية، والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للنقل السريع.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة العامة للنقل البحري

وضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري بموجب القرار رقم (76) وزير المواصلات رئيسا وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووكيل وزارة المالية ووكيل وازرة النفط ووكيل وزارة العمل والتأهيل ومدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات والمهندس فوزي فتح الله المقصبي.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة

كما ضم التشكيل الجديد الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، وفق قراره رقم (77) لسنة 2021 وزير المواصلات رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة العمل والتأهيل ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ومحمد علي أبوزيان وعلي عبدالله الجهاني.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ

وضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ، حسب القرار رقم (78) لسنة 2021 وكيل وزارة المواصلات رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البري ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، ومدير إدارة المتابعة بوزارة المالية، ومندوب عن المكتب القانوني بوزارة المواصلات.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية

أما الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية، فضم التشكيل الجديد لها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2021، وكيل وزارة المواصلات رئيسا وعضوية كل من رئيس مصلحة الموانئ والنقل البري، ومدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات ومدير فرع ديوان الوزارة في بنغازي ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات ومندوب عن وزارة المالية ومندوب عن وزارة التخطيط.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ

وكذلك ضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2021، وزير المواصلات رئيسا وعضوية كل من وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط ووكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارة والخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط والصديق علي باكير.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة

أما الجمعية العمومية للشركة العالمية للملاحة، وفق التشكيل الجديد بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2021 فقد ضم وكيل وزارة المواصلات رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البري، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية ومدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات، ومندوب عن وزارة التخطيط، ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة العامة لأعمال القطر والانقاذ والخدمات البحرية

وبالنسبة للجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاد والخدمات البحرية، فقد ضم تشكيل الجديد بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2021، وزير المواصلات رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري ومدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور

كما ضمن التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2021، وكيل وزارة المواصلات رئيسا، وعضوية كل من وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ورئيس مصلحة الطرق والجسور ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية وعبدالخالق إبراهيم أبوزيد.

التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع

وكذلك ضم تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع الجديدة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2021، ضم التشكيل وكيل وزارة المواصلات رئيسا وعضوية كل من وكيل وزارة الحكم المحلي ووكيل وزارة الخدمة المدنية ووكيل وازرة المالية ورئيس مصلحة النقل البري ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات ومدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا