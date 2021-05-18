بعد سنوات من التوقف.. الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في مدينة طرابلس، أول طائرة لرحلات شركة الخطوط الجوية التونسية بعد 7 سنوات من التوقف، وكان في استقبال الرحلة سفير تونس لدى ليبيا ومدير مطار معيتيقة الدولي.

وأعلن مطار معيتيقة الدولي السبت الماضي، أن شركة الخطوط الجوية التونسية ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من الاثنين 7 مايو الجاري بواقع رحلة واحدة يوميا بين تونس ومعيتيقة في طرابلس، وثلاث رحلات أسبوعية بين تونس وبنينا في بنغازي.

توقفت شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلاتها إلى ليبيا منذ بدء ما عرفت بحرب المطار في طرابلس 2014 ثم لحقت بها شركات الدول العربية تباعا على مدار السنوات السبع اللاحقة.

الخطوط التونسية، مع هذه الرحلة قررت إعادة الرحلات إلى ليبيا بمعدل 5 رحلات أسبوعيا، مع إمكانية توسيع عدد الرحلات في الأشهر المقبلة، بعد تقييم المردودية والطلب على الرحلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية