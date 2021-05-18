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مساع مصرية لتعزيز التعاون التجاري مع ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت سليم، سلسلة زيارات إلى الشركات والغرف التجارية بمدينة مصراتة، للاطلاع على محطة مصراتة البحرية بالمدينة، ولقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحطة البحرية

ناقش السفير المصري خلال زيارته مع رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب، ومشرفي قطاعي الإنتاج والشؤون الفنية، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا، الأمور المتعلقة بالجانب الصناعي، ومدى الاستفادة من بعض الشركات المصرية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد ثروت رغبة بلاده في أن يكون حلقة تواصل بين الشركة وبعض الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الحديد، الراغبة في فتح آفاق التعاون التجاري، بحسب بيان الشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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