إخلاء مبنى بمعهد الأورام في صبراتة تحسبا لانهياره

توقف المعهد القومي لعلاج الأورام في مدينة صبراتة عن استقبال الحالات المرضية لمدة شهر كامل وتم إخلاء المبنى الإيوائي بناء على مراسلة مدير مكتب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية نظرا لتصدع في عدد من الأعمدة الخراسانية وخوفا من حدوث انهيار مفاجئ، حسب ما صرحت به إدارة المعهد.

وأضافت إدارة المعهد أنها بعد الإخلاء الفوري للمبنى تم إنشاء أقسام مؤقتة بالمبنى الإداري المجاور لقسم الإيواء حتى يتم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى المترددين على المعهد وضمان تقديم أفضل الخدمات للمحافظة على سلامة المرضى.

ووضعت الإدارة بالخصوص خطة بديلة للإيواء وافتتاح أقسام إيوائية بالمعهد منها قسم الباطنة وقسم الجراحة والعمليات وقسم المناظير.

وقام المدير التنفيذي للمعهد ومدير ادارة الشؤون الطبية وأعضاء المجلس البلدي صبراتة بجولة تفقدية في الأقسام التي تم استحداثها، فيما أكد عضو المجلس البلدي صبراتة بأن المجلس يسعى لدعم المعهد والتواصل مع الحكومة من أجل رفع المعاناة عن مرضى الأورام.