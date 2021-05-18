المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة لعميد بني وليد: قررنا تأجيل زيارة الدبيبة إلى حين اشعار آخر

قرر المجلس الاجتماعى لقبالل ورفلة، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى حين اشعار آخر حتى يتم الاعداد الجيد لها وتهيئة الظروف الاجتماعية .

المجلس وفي كتابه الموجه لعميد بلدية بني وليد الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “بناء على الاجتماع الطارئ للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يوم الثلاثاء بشأن مناقشة الزيارة المفاجأة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المزمعة الخميس القادم ونظرا لأهمية الزيارة قرر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة تأجيل زيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى حين اشعار آخر حتى يتم الاعداد الجيد لها وتهيئة الظروف الاجتماعية”.

وتابع: “يعتبر المجلس الاجتماعي في حل من هذه الزيارة وما يترتب عليها”.