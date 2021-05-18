برج الأمل ببنغازي يؤكد تفاقم الوضع جراء ارتفاع الإصابات بكورنا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أفادت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي – أكبر مراكز العزل بالمنطقة الشرقية – بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة جراء فيروس كورونا في الفترة الأخيرة .

إدارة البرج أوضحت أن المدة الأخيرة شهدت ارتفاعا في الإصابات لكل الأعمار، وزيادة في أعداد الدخول للبرج بأعراض متوسطة وشديدة.

وأكد المركز الإعلامي لبنغازي الطبي – بحسب المركز الإعلامي لمركز بنغازي الطبي – أن السعة السريرية للبرج وصلت الحد الأقصى وأنه لا يوجد بها سرير شاغر في قسم العناية الفائق.

وأهابت إدارة برج الأمل بجميع المستشفيات إلى عدم تحويل الحالات لبرج الأمل دون تنسيق مسبق، بسبب عدم وجود سعة سريرية.

وأكدت إدارة البرج أن تحويل الحالات دون تنسيق مسبق يُشكل خطرا على حياة المريض.

ونوه البرج إلى مواصلته تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي كورونا، وتقديمه الرعاية الطبية لجميع نزلائه في أقسام العزل، والأقسام الإيوائية، وقسم العناية الفائقة منذ افتتاحه في مايو 2020 إلى هذه اللحظة.