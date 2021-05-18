المنقوش تجدد رفضها عدوان قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني

طرابلس 18 مايو 2021 (وال)- أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، موقف بلادها الرافض للعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، داعية في الوقت ذاته إلى صدور تحذير من استمرار العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا وكانت المنقوش قد شاركت في الاجتماع الاستثنائي عبر تطبيق زووم الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت المنقوش أن استمرار الصمت والتأخر سيكون بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لمواصلة قتل وإبادة الشعب الفلسطيني، داعية إلى وجود تنسيق مشترك لدعم وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. (وال) إ م

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