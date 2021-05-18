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الصندوق السيادي الليبي يستهدف إصدار بيانات مالية للمرة الأولى بعد الإعلان عن أصول تبلغ 68 مليار دولار

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أبلغت المؤسسة الليبية للاستثمار رويترز أنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.

ويعمل أكبر صندوق سيادي في إفريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

كان الصندوق قال هذا الشهر إن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.

وقال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس إدارة الصندوق في مقابلة إن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وإنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع إي.واي كمدقق مالي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت مؤسسة الاستثمار إنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية مايو/ أيار.

وقال محمد “سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار. “هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياجو”.

وتستهدف تلك المبادئ النهوض بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • كله هلوسة وكلام متعب للرأس والعقل ..!!! وما فيش منه فايدة

    هذه الان شءون ملف الإصلاحات الداخلية للموسسات المركزية للدولة الليبية وضبط الجودة
    مثل المطارات والخدمات الاساسية والنظافة العامة والموانيء البحرية وتأمين لحياة المواطنين فالشءون الاجتماعية ودعم القطاع العام الذي هو الأساس في اواصر الدولة الليبيك بكوادر وطنية
    وتفعيل القضاة الليبي والتسريعي فيما يخص ممارسات اي نشاطات اجنبية او نشاطات خاصة داخل ليبيا
    قد تسبب في زعزعة الامن الليبي سواء من
    – استيراد او تصدير
    – او تهريب او تسويق سلع غير صالحة للاستهلاك او استيراد سيارات محشوة بالممنوعات
    او بناء أستراحات وفنادق شخصية يدون موافقة أمنية
    او اي أشياء تستنزف الاموال الليبية في غير محلها – وهذه مسؤلية تقع على عاتق الحكومة والادارات الليبية .
    وأقول قولي هذا لكم -للتذكير بالوطنية والمحافظة على الجهود من السرقة والاطماع الخارجية والداخلية لبعض النفوس المريضة –
    وكذلك للتخفيف من معاناة المواطن الليبي – والله المستعان –

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  • بالله مافيش حد عنده شريط أغنية المسؤلية ـ للفنان الليبي ـ عادل عبد المجيد ـ أغنية المسؤلية ..!!! ينزلها عاليوتيوب .. بالله أغنية وااااجد ليها شوق …..” أغنية المسؤلية ـ للفنان الليبي ـ عادل عبد المجيد ” – خلي انغنوها مع بعضنا …واحد اثنين ثلاثة

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