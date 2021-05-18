وزير الخارجية الجزائري: التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، أن «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار» هو ما يعمل على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال كلمة «بوقادوم» في افتتاحية اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، حول الوضع في ليبيا، برئاسة الجزائر.

وقال الوزير الحزائري، إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، «له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها».

وشدد الوزير الجزائري على ضرورة توحيد الجهود مع الأمم المتحدة. موضحا أن «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا»، وأكد أن «الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي».