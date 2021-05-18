المجلس الاجتماعي ورفلة يقرر تأجيل زيارة الحكومة لمدينة بني وليد

عقد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اجتماعا ناقش خلاله الزيارة التي ستجريها حكومة الوحدة الوطنية لمدينة بني وليد، الاجتماع تم خلاله الترحيب المبدئي بهذه الزيارة، داعيا إلى ضرورة تأجيلها لأسباب ارتآها المجلس الاجتماعي، وموضحا أنه لا يرغب في أن تكون زيارة الحكومة إلى مدينة بني وليد ذات طابع روتيني ومفاجئ كما هي عليه الآن.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الخارجية الجزائري: التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
وزير الخارجية التونسي ونظيره الأمريكي يؤكدان دعمها لليبيا
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الصندوق السيادي الليبي يستهدف إصدار بيانات مالية للمرة الأولى بعد الإعلان عن أصول تبلغ 68 مليار دولار
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
المنقوش تجدد رفضها عدوان قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك