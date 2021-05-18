المجلس الاجتماعي ورفلة يقرر تأجيل زيارة الحكومة لمدينة بني وليد

عقد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اجتماعا ناقش خلاله الزيارة التي ستجريها حكومة الوحدة الوطنية لمدينة بني وليد، الاجتماع تم خلاله الترحيب المبدئي بهذه الزيارة، داعيا إلى ضرورة تأجيلها لأسباب ارتآها المجلس الاجتماعي، وموضحا أنه لا يرغب في أن تكون زيارة الحكومة إلى مدينة بني وليد ذات طابع روتيني ومفاجئ كما هي عليه الآن.

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