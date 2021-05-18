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انطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا ببلدية سرت

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

انطلقت اليوم الثلاثاء بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت حملة تطعيم العناصر الطبية والطبية المساعدة التابعين للمستشفى ومختلف العيادات والمراكز الصحية ببلدية سرت باللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وكان أول من تلقي اللقاح عضو مجلس النواب عن مدينة سرت الأستاذ زايد هديه، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضوي المجلس البلدي غيث عبدالله، وصالح عياده، وهنية ابوخريص .

بدأ بعدها فريق التطعيم التابع للرعاية الصحية بتطعيم العناصر الطبية والطبية المساعدة بوحدة الموجات فوق الصوتية بالمستشفى .

يشار إلى أنه حضر حملة التطعيم مدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت .

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اخبار ليبيا 24

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