نقابة المحامين تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني

أصدرت نقابة محامي طبرق، بيانا ندد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تنكيل وانتهاكات واعتداءات وحشية يقوم بها الاحتلال الصهيوني

وأكد وكيل النقابة العامة لمحامي ليبيا عمر عبدالحميد ماضي، لـ218 أن فروع النقابة في كل ليبيا، أصدرت بيانات التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتضامنت ليبيا على المستوى الرسمي مع الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لحمايتهم ووقف العدوان الإسرائيلي عليهم، كما خرجت مسيرات في طرابلس وعدة مدن أخرى أكدت الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم.

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