«أمن طرابلس»: بعض صفحات التواصل تروج الشائعات وواقعة الجثث المذبوحة غير صحيحة

نفت مديرية أمن طرابلس اليوم الثلاثاء ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود 3 جثث من العمالة الأفريقية مذبوحين بطريقة وحشية.

وأكدت المديرية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن ما تم نشره عبر صفحة التواصل الاجتماعي “تك يحرق كل شي” بخصوص هذا الأمر هو مجرد إشاعة لا أساس لها.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنه بعد التقصي والبحث والسؤال من قبل مديرية أمن طرابلس تبين أنه لا صحة لوجود مثل هذا الخبر.

وطلبت المديرية من جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحيطة والحذر والتعاون قدر الإمكان قبل نشر أي خبر.

وكانت الصفحة المذكورة قد نشرت أنه تم العثور على 3 جثث من العمالة الأفريقية في عين زارة قرب النادي الدبلوماسي تم ذبحهم بطريقة وحشية.