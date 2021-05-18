ليبيا الان

وزير الصحة يفتتح المستشفى القروي جنزور

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بافتتاح مستشفى جنزور القروي، بحضور مديري الإدارات بوزارة الصحة وعميد وأعضاء المجلس البلدي جنزور ومدير المستشفى والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

ويتضمن المستشفى غرفا للعمليات ومعامل التحاليل، و60 سريرا وصالة للعمليات الكبرى وأخرى للعمليات الصغرى.

كما يتضمن المستشفى، أقسام الجراحة العامة والباطنة والعناية الفائقة والأطفال والأشعة إضافة إلى العيادات التخصصية منها جراحة العظام وأمراض الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والعيون والمسالك مع وجود معمل تحاليل متكامل وصيدلية لصرف الأدوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك