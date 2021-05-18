وزير الصحة يفتتح المستشفى القروي جنزور

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بافتتاح مستشفى جنزور القروي، بحضور مديري الإدارات بوزارة الصحة وعميد وأعضاء المجلس البلدي جنزور ومدير المستشفى والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

ويتضمن المستشفى غرفا للعمليات ومعامل التحاليل، و60 سريرا وصالة للعمليات الكبرى وأخرى للعمليات الصغرى.

كما يتضمن المستشفى، أقسام الجراحة العامة والباطنة والعناية الفائقة والأطفال والأشعة إضافة إلى العيادات التخصصية منها جراحة العظام وأمراض الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والعيون والمسالك مع وجود معمل تحاليل متكامل وصيدلية لصرف الأدوية.

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