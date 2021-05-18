وكالة إيطالية: الدبيبة قد يزور روما نهاية الشهر

قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إنه من المرجح إجراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل للعاصمة روما نهاية شهر مايو الجاري.

وأفادت الوكالة بأن مهمة الدبيبة في إيطاليا وأوروبا ستعتمد على موافقة مجلس النواب في طبرق على موازنة العام 2021.

ونوهت نوفا إلى ارتباط هذه التقديرات بتحديد موعد الجلسة الكاملة لمناقشة الموازنة العامة للدولة فضلاً عن التعيينات لقيادة المؤسسات الرئيسية كالبنك المركزي.

هذا، وجدد الأيام الماضية وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو دعم روما المشترك إلى جانب ألمانيا لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الدعم المتماسك من المجتمع الدولي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا ضروري، وفق قوله.

من جهة أخرى، أبدى دي مايو دعم بلاده للدعوة الألمانية لعقد اجتماع وزاري جديد حول ليبيا وفق صيغة مؤتمر برلين في يونيو القادم، مشيرا إلى أنه “من الأهمية الكبرى أن تعمل روما وبرلين بشكل مشترك في إطار عملية برلين لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بليبيا”.