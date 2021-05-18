ضبط 2000 قطعة سلاح ناري بحاوية ملابس في ميناء مصراتة

ضبط مسؤولو مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، اليوم الثلاثاء، 2000 قطعة سلاح ناري نوع «مسدس» كانت مخبأة بحاوية ملابس نسائية سعة 20 قدم وصلت الميناء مؤخرا.

وقال مسؤولو مركز جمرك ميناء مصراتة في تسجيل مصور بثته صفحة المركز على «فيسبوك» إنه «وبعد التدقيق في التفتيش وتحت إشراف النيابة العامة تبين وجود أسلحة نارية عند نهاية الحاوية تقدر بحوالي 2000 قطعة سلاح ناري عيار 9m».

وأكد أحد المسؤولين في التسجيل المصور التحفظ على الحاوية والمضبوطات بإحدى حظائر الميناء وإعداد تقرير مفصل بالواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتتبع الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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