وزير الهجرة يزور معبر الثوم لدعم الأجهزة الأمنية على الحدود الليبية النيجيرية

أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق، اليوم الثلاثاء؛ زيارة تفقدية إلى منفذ الثوم الحدودي مع نيجيريا.

واستهدف وزير الدولة لشؤون الهجرة من الزيارة الوقوف على الاحتياجات والنواقص ودعم الأجهزة الأمنية الموجودة على الحدود الليبية النيجيرية.

وعقد وزير الدولة لشؤون الهجرة، أمس الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأمنية والعسكرية ببلدية القطرون، بحضور نائب ومقرر مجلس النواب صالح قلمة وعضو المجلس الأعلى للدولة الطاهر مكني.

وبحث الوزير ملفات تتعلق بالهجرة غير القانونية ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ووصل معتوق، مساء أمس، الإثنين، إلى بلدية القطرون، حيث يعد ثاني وزيرة في حكومة الوحدة الوطنية تطأ أقدامه القطرون بعد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.