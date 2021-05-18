شبح “هروب الضي” يعود للواجهة

تقرير “218”

وكأن شيئا لم يكن، تبخرت الوعود التي أطلقت لليبيين بأن أزمة انقطاع الكهرباء في طريقها إلى الحل، وهذا ما كشفته الشركة العامة للكهرباء، في سلسلة أخبار حول وضع الشبكة الكهربائية.

وأوضحت في نشرة طرح الأحمال، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي 3 ساعات وفي الجناح الشرقي لا يوجد اليوم طرح أحمال، ويتخوف الليبيون من عودة انقطاع الكهرباء بشكل يومي، دون أي حلول جذرية لأزمة طال أمدها.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن ظاهرة الاعتداء على الشبكة الكهربائية، ما تزال مستمرة، وكان آخرها سرقة أسلاك نحاس بمسافة ثلاثة آلاف وستمائة متر بإدارة توزيع المرقب، إضافة إلى سرقة أخرى، وهي سرقة أسلاك نحاس من الضغط العالي بمسافة ثلاثة آلاف متر، والاعتداء على خط نقل النخيل.

وعن الاجتماعات حول الأزمة، عقدت شركة الكهرباء، اجتماعا لمناقشة أعمال صيانة شبكة الكهرباء بمنطقة الجفارة التي تضررت أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس لتوفير الكهرباء للمواطنين.

من جهة أخرى، يرى عدد من المواطنين في ليبيا، أن أزمة الكهرباء هي أزمة أمنية بالدرجة الأولى لا فنية، بعد سلسلة الاعتداءات والسرقات التي لم تتوقف وكأن هناك يدا خفية تتلاعب ولا رغبة لها في إنهاء معاناة الليبيين.

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