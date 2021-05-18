جمعية أضواء الأمل تقيم حفلا لمنتسبيها بمناسبة عيد الفطر

نظمت جمعية أضواء الأمل لذوي الاعاقة في مدينة غات حفلا ترفيهيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقديما للدعم النفسي للأطفال منتسبي الجمعية، وذلك بحضور عدد من أولياء أمور الإطفال، علاوة على إطلاق حملة الكشف الطبي للوقوف على وضعهم الصحي.

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