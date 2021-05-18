بالأرقام.. الميزانية المعدّلة التي سلّمتها الحكومة لمجلس النواب بلغت 93.878 مليار دينار.. تعرّف على مصادر تمويلها واستخداماتها

استخدامات الميزانية للعام المالي 2021
الباب الأول || المرتبات ومافي حكمها || 34,674,716,450
الباب الثاني || نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل || 12,603,307,400
الباب الثالث || مشروعات ويرامج التنمية || 20,000,000,000
الباب الرابع || نفقات الدعم || 22,600,000,000
الباب الخامس || نفقات الطوارئ || 4,000,000,000
اجمالي الاستخدمات العامة || 93,878,023,850
مصادر تمويل الميزانية العامة للعام المالي 2021م
الموارد النفطية || 89,300,000,000
الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات
أ – الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية || 1,200,000,000
ب – إيرادات الجمارك || 300,000,000
ج – إيرادات الاتصالات || 450,000,000
د – أرباح مصرف ليبيا المركزي || 300,000,000
ه – إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي || 330,000,000
و – رسوم الخدمية وإيرادات أخرى || 474,923.000
إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية والرسوم مقابل الخدمات واخرى || 3,054,923,000
الايرادات النفطية المحققة خلال السنة المالية 2020 م || 17,380,000,000
اجمالي الإيرادات العامة || 109,734,923.000
اجمالي الاستخدمات العامة || 93,878,023,850
اجمالي الايرادات العامة || 17,380,000,000
فائض الميزانية العامة || 15.856.899.136
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