بالأرقام.. الميزانية المعدّلة التي سلّمتها الحكومة لمجلس النواب بلغت 93.878 مليار دينار.. تعرّف على مصادر تمويلها واستخداماتها

استخدامات الميزانية للعام المالي 2021

الباب الأول || المرتبات ومافي حكمها || 34,674,716,450

الباب الثاني || نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل || 12,603,307,400

الباب الثالث || مشروعات ويرامج التنمية || 20,000,000,000

الباب الرابع || نفقات الدعم || 22,600,000,000

الباب الخامس || نفقات الطوارئ || 4,000,000,000

اجمالي الاستخدمات العامة || 93,878,023,850

مصادر تمويل الميزانية العامة للعام المالي 2021م

الموارد النفطية || 89,300,000,000

الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات

أ – الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية || 1,200,000,000

ب – إيرادات الجمارك || 300,000,000

ج – إيرادات الاتصالات || 450,000,000

د – أرباح مصرف ليبيا المركزي || 300,000,000

ه – إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي || 330,000,000

و – رسوم الخدمية وإيرادات أخرى || 474,923.000

إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية والرسوم مقابل الخدمات واخرى || 3,054,923,000

الايرادات النفطية المحققة خلال السنة المالية 2020 م || 17,380,000,000

اجمالي الإيرادات العامة || 109,734,923.000

اجمالي الاستخدمات العامة || 93,878,023,850

اجمالي الايرادات العامة || 17,380,000,000

فائض الميزانية العامة || 15.856.899.136