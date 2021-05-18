ليبيا الان

الدبيبة يكلف علي عبدالفيظ ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار بنغازي ودرنة

تم النشر منذُ 4 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، علي عبدالحفيظ إبراهيم ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة وفق قراره رقم (86) الصادر في 11 مايو الجاري.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارا بإنشاء صندوق سيادي يسمى «صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة» بقيمة مالية تبلغ نحو مليار و500 مليون دينار.

– إنشاء صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بقيمة مليار و500 مليون دينار

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي، وفق المادتين الأولى والثانية من نص القرار رقم (45) لسنة 2021 الصادر في الثاني من مايو الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • معظم الدمار في ليبيا كانت مصر هي السبب فيه فالشرق الليبي
    ليش الدولة الليبية تتحمل تكاليفه ..؟!!! سبحان الله

    رد