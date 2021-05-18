الدبيبة يكلف علي عبدالفيظ ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار بنغازي ودرنة

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، علي عبدالحفيظ إبراهيم ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة وفق قراره رقم (86) الصادر في 11 مايو الجاري.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارا بإنشاء صندوق سيادي يسمى «صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة» بقيمة مالية تبلغ نحو مليار و500 مليون دينار.

– إنشاء صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بقيمة مليار و500 مليون دينار

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي، وفق المادتين الأولى والثانية من نص القرار رقم (45) لسنة 2021 الصادر في الثاني من مايو الجاري.

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