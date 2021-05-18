اتفاق مبدئي بين ليبيا وإيطاليا لعودة الرحلات وفتح الأجواء الجوية

قالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بين وزير المواصلات وسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، بمقر ديوان الوزارة، عُقد اجتماع آخر فني حضره من الجانب الليبي رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير مطار معيتيقة الدولي ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة من مصلحتي المطارات والطيران المدني.

كما حضره مع الجانب الإيطالي سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا والمستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية ومدير عام هيئة الطيران المدني الإيطالية والمختصين في مجال الطيران المرافقين له.

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على إعداد مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الجانبين تضم مجموعة من النقاط ذات الاهتمام المشترك من بينها:

– تفعيل الخط الجوي بين ليبيا وإيطاليا.

– عودة رحلات العبور فوق الأجواء الليبية

– التدقيق على المطارات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية.

– المساهمة في رفع الحضر الجوي المفروض على ليبيا.

– تطوير انظمة وخدمات الملاحة الجوية.

– استئناف المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية.

– التدريب والرفع من كفاءة العناصر البشرية في مجال الطيران.

– تزويد المطارات بالأجهزة والمنظومات التشغيلية.

– التعاون لتطوير البنية التحتية والمرافق بالمطارات.