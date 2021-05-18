المنفي يستقبل حفظة كتاب الله بمقر إقامته في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بمدينة طبرق الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي نظمت في مدينة مصراتة الأيام الماضية.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي أمس الأول الأحد شكره وتقديره لمشايخ الفائزين لتعليمهم حفظ وتجويد القران الكريم، داعياً إياهم الاستمرار في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم وعلومه.

وكان من بين الحاضرين المتسابق “عبد الرحمن أسامة عطية” البالغ من العمر 8 سنوات، والذي تحصل على الترتيب الأول في جانب القرآن الكريم كاملاً على مستوى ليبيا وأصغر مشارك في المسابقة، والمتسابق “محمد خالد محمد الطويل” الذي تحصل على الترتيب الأول في جانب النصف الأخير، والمتسابق “يوسيف حمد عبد النبي” الذي تحصل على الترتيب الأول في جانب الربع الأخير من القرآن الكريم.