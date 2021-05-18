خلال اجتماعه بنُقباء التعليم .. وزير التعليم: لن نترك المعلم وسندعمه حتى ينال حقوقه

عقد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الثلاثاء اجتماعاً، بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، مع نقباء التعليم الأصابعة، الناصرية، تاجوراء، صرمان، زليتن، مسلاتة، الماية، قصر بن غشير، المشاشية، زوارة، المعمورة، حي الأندلس، قصر الأخيار، الخمس، إضافة إلى ممثلين عن النقابة العامة لمعلمي ليبيا.

وفي كلمة بالنيابة عن زملاءه، أعرب نقيب معلمي الأصابعة عن سعادته بلقاء الوزير، وما يبذله من جهود واضحة ووضعه اليد على الجرح الذي يُعاني منه المعلم في ليبيا،التي كلفوا بالدفاع عنها، مؤكداً أنهم لا يطالبون إلا بحق المعلم، بينها القانون رقم (4)، وفق قوله.

بدوره، استهل الوزير كلمته بتهنئة الحاضرين بعيد الفطر المبارك، مشدداً على دور قطاع التربية والتعليم في بناء الدولة، والمواطن، مضيفاً أن رسالة الوزارة بالخصوص واضحة وترتكز على أربعة عناصر أساسية هي المعلم، والطالب، والبيئة التعليمية، والوسائل التعليمية.

وأحاط الوزير الحضور بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتضمنة لضرورة دعم المعلم والوقوف معه، مُنوِّهاً إلى أنه سيبذل كل جهوده في سبيل دعم المعلم حتى ينال حقوقه متعهداً بالدفاع عنها، مؤكداً على الدور الهام لنقابات التعليم في الوقوف مع قطاع التعليم.