«اجتماعي ورفلة» يطلب تأجيل زيارة حكومة الوحدة الوطنية إلى بني وليد

وجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة رسالة إلى المجلس البلدي بني وليد طلب فيها ضرورة تأجيل الزيارة المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية إلى البلدية إلى حين إشعار آخر «حتى يتم الإعداد الجيد لها، وتهيئة الظروف الاجتماعية» وفق نص الرسالة التي نشرها المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إنه عقد اجتماع بشأن الزيارة المزمعة لحكومة الوحدة الوطنية لمدينة بني وليد و«خلص بعد الترحيب المبدئي إلى ضرورة تأجيلها لضرورات وأسباب إرتآئها المجلس ولكي لا تكون ذات طابع روتيني ومفاجئ كما هي عليه الآن».

ونشر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الرسالة الموجه من طرفه إلى المجلس البلدي بذات الخصوص.

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