ليبيا الان

«اجتماعي ورفلة» يطلب تأجيل زيارة حكومة الوحدة الوطنية إلى بني وليد

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة رسالة إلى المجلس البلدي بني وليد طلب فيها ضرورة تأجيل الزيارة المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية إلى البلدية إلى حين إشعار آخر «حتى يتم الإعداد الجيد لها، وتهيئة الظروف الاجتماعية» وفق نص الرسالة التي نشرها المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إنه عقد اجتماع بشأن الزيارة المزمعة لحكومة الوحدة الوطنية  لمدينة بني وليد و«خلص بعد الترحيب المبدئي إلى ضرورة تأجيلها لضرورات وأسباب إرتآئها المجلس ولكي لا تكون ذات طابع روتيني ومفاجئ كما هي عليه الآن».

ونشر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الرسالة الموجه من طرفه إلى المجلس البلدي بذات الخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بالتوفيق للجميع….بني وليد مدينة مكسورة الخاطر وتم ظلمها ايام حكم مؤتمر الخوان المفلسين المقرف والمنقوش…المطلوب فعلا جبر خاطرها وخطوة جريئة وشجاعة ووطنيه محسوبة للسيد رئيس الوزراء…نحن في حاجة الي اعادة اللحمة الوطنية وترميم الجراح التي مزقتها نكبة قهاير فبراير السودا النودا …ليبيا واحدة انشاءالله….

    رد