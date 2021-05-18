الليبية للاستثمار تعلن استلامها التقرير النهائي لمستشاري الدعم الفني من السفارة البريطانية حول تقييم مدى إمتثالها لمبادئ سانتياغو

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، بشأن التقرير النهائي لمشروع الدعم الفني المقدم من السفارة البريطانية إلى المؤسسة.

المؤسسة، وفي بيانها الذي اطلعت عليه قناتنا، قالت: “إستلمت المؤسسة الليبية للاستئمار التقرير النهائي لمستشاري برنامج الدعم الفني المقدم من السفارة البريطانية بليبيا حول تقييم مدى إمتثال المؤسسة لمبادئ سانتياغو كما في الربع الأول لسنة 2021م، ويأتي ذلك ضمن متابعة التطورات المنجزة في سياق تحسين حوكمة المؤسسة وشفافيتها وسعيها لضمان تحقيق الالتزام بمبادئ سانتياغو بالتعاون مع المستشارين الدوليين”.

وأضافت: “وكانت المؤسسة قد شرعت في وفت سابق باتخاذ خطوات من أجل تحسين وضعية حوكمتها وفقا لمبادئ سانتياغو برعاية برنامج (NATAF) Facility Assistance Technical Africa North الذي يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومولث (FCO) وتحت مظلة وزارة التنمية الدولية البريطانية (DCID) ووزارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) وذلك من خلال تقديم الدعم الفني بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية للمؤسسة ورفع درجة التزامها بمبادئ سانتياغو حيث قام مستشارو البرنامج بإجراء تقييم لمدى إمتثال المؤسسة لمبادئ سانتياغو في سنة 2017 م، وتقرر إستئناف العملبمشروع تحسين حوكمة المؤسسة في سبتمبر 2019 م إستنادا على نتائج هذا التحليل، وتم الاتفاق على تحديد عدد من الإجراءات المتعلقة بتحسين حوكمة المؤسسة كأولوية في التنفيذ ووفقا لأفضل الممارسات الدولية”.

وتابعت: “وعملت المؤسسة بشكل متواصل مع السفارة البريطانية بليبيا لما يزيد عن ستة وتصف، وكانت تجربة ناجحة ومثمرة من حيث دعم مسيرة الإصلاحات بالمؤسسة اللييية للاستثمار، ففي يناير 2020م خلصت نتائج المرحلة الأولى من هذا المشروع بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق يإمتثال المؤسسة لمبادئ سانتياغو إلى أن درجة الامتثال قد ارتفعت من 6 إل 12 من أصل 24 مبدأ، وفي مارس 2021، قام مستشاري السفارة البريطانية بليبيا بإعادة تقييم مدى إمتثال المؤسسة لمبادئ سانتياغو وأشارت نتائج هذا التقييم إلى إرتفاع درجة الامتثال إلى 17 مبدأ من أصل 24 مبدأ، وخلص التقرير النهائي للمشروع إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قد كرست جهدا هائلا لإنهاء الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وقد أظهرت إدارتها العليا الالتزام العميق بنبني أفضل ممارسات الحوكمة الدولية داخل المؤسسة والشركات التابعة لها، والى أن عملية الإصلاح الداخلي التي نفذتها المؤسسة الليبية للاستثمار مؤخرا تسد ثغرات حرجة وتمثل خطوة حاسمة نحو التنفيذ الكامل لمبادئ سانتياغو”.

واختتمت: “في هذه المناسبة تتقدم إدارة المؤسسة بالشكر إلى سفارة الحكومة البريطانية بليبيا، وتجدد عزمها لمواصلة العمل بتوصيات هذا التقرير بشأن المجالات التي تتطلب المزيد من التقدم”.