المنقوش تستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي بالكوفية الفلسطينية

اختارت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أن تستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “جوي هود”، بالكوفية الفلسطينية في خطوة لاقت استحسان عديد الليبيين والعرب.

وتداول عدة نشطاء ليبيين وعرب اليوم الثلاثاء صورة للمنقوش وهي في استقبال المسؤول الأمريكي، وهي تضع كوفية فلسطينية مزينة بخريطة فلسطين التاريخية مع صورة للمسجد الأقصى، في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني أبشع الجرائم من قوات الاحتلال في مناطق الداخل المحتل وقطاع غزة.

وبالإضافة إلى الرسالة الرمزية للمنقوش كانت كلمة المنقوش أمام أمام مجلس الأمن بعد الاستماع لإحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، معبّرة عن موقف واضح في مساندة الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.