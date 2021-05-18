وزير الهجرة يتفقد معبر التوم الحدود مع النيجر

أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية أجديد معتوق أجديد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى معبر التوم الحدودي مع النيجري وذلك ضمن جولته بالمنطقة الجنوبية التي بدأها بعد عيد الفطر.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن زيارة أجديد إلى معبر التوم الحدودي تأتي «للوقوف على الاحتياجات والنواقص ودعم الأجهزة الأمنية الموجودة على الحدود الليبية النيجيرية».

– وزير الهجرة يعقد اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في القطرون

– معتوق يبحث تطورات الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية في أول زيارة لسبها

وبدأ أجديد جولته في المنطقة الجنوبية من يوم الأحد والتي استهلها بمدينة سبها حيث اجتمع مع القيادات الأمنية والعسكرية والمسؤولين المحليين هناك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ومن سبها توجه أجديد إلى القطرون أمس الاثنين، حيث عقد اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلدية بحضور مقرر مجلس النواب صالح قلمة وعضو المجلس الأعلى للدولة الطاهر مكني.

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