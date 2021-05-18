رئيس مجلس إدارة شركة سرت لانتاج وتصنيع الغاز يتابع مراحل تنفيذ حقل الخير

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة سرت لانتاج وتصنيع الغاز مسعود موسى، اليوم الثلاثاء، بجهود المهندسين والفنيين المختصين بالشركة الذين وصفهم بأنهم “يسابقون الزمن” من أجل تنفيذ وإنجاز مراحل حقل الخير التابع للشركة والذي سيدخل قريباً إلى الإنتاج حال استكمال التجهيزات السطحية القائمة حالياً ليسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

رئيس الشركة، وخلال جولة تفقدية ميدانية، أجراها أمس الإثنين، لمشروع تطوير حقل الخير، وقف على آخر المستجدات ومراحل التطوير وربط الآبار وتجهيز المعدات السطحية وغيرها.

واستمع لشروح وافية من المهندسين والفنيين الموجودين بالموقع على كل مرحلة ونسب الإنجاز والزمن المتوقع لإنهاء كل عملية من عمليات الحقل.