مسؤول بمصرف ليبيا المركزي: خطة جديدة لتوفير السيولة تضمن حقوق الجنوب ووسط وشرق البلاد

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، إنه بعد نجاح خطة المصرف لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا طيلة أيام شهر رمضان، سيعمل مصرف ليبيا المركزي بداية من الأسبوع المقبل، على تنفيذ خطة ممنهجة بالتنسيق مع المصارف التجارية لضمان توفر السيولة بشكل مستمر طيلة الأشهر المقبلة.

وأكد المسؤول لـ«صحيفة صدى الاقتصادية» أن الخطة الجديدة ستضمن صرف المرتبات وعلاوة الأبناء والزوجة نقداً.

وتابع:” يطمئن المصرف المركزي زبائن المصارف بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة بخزائن المصارف تناهز 3 مليار دينار، فضلاً عن توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي”.

وأوضح:” ستضمن خطة المركزي إيصال السيولة بشكل سريع إلى مناطق الجنوب الليبي ومناطق الوسط وشرق البلاد ومناطق الجبل الغربي وسيقدم المصرف المركزي الدعم اللازم ووسائل النقل الجوي للمصارف التجارية .