وفد إيطالي يبحث في طرابلس تسهيل إجراءات المشاريع المتعاقد على تنفيذها

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، اليوم الثلاثاء، مع وفد إيطالي لمناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد على تنفيذها، بحسب مكتب شؤون الإعلام بالوزارة.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام عبر صفحته على «فيسبوك» أن الوفد الإيطالي ضم السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي، والمستشار التجاري بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا ميكائيلي روسي، ووفد رفيع المستوى من هيئة الطيران المدني الإيطالية وكذلك رئيس مجلس إدارة ائتلاف الشركات المنفذة لمطار طرابلس الدولي.

وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات بخصوص المشاريع المراد البدء في تنفيذها وكذلك حول تسهيل الإجراءات الفنية والأمنية واللوجيستية لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.

وذكر المصدر أن هذه المشاريع تتمثل في: مشروع تنفيذ مطار طرابلس الدولي، ومشروع تنفيذ الطريق السريع (رأس اجدير – امساعد)، وتدريب العناصر الوطنية في مجال السلامة الجوية والتفتيش الامني للمطارات، وكذلك توفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطارات وصيانتها، وبعض المشاريع الأخرى.

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وحضر الاجتماع من وزارة المواصلات كلا من: وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، خالد نصر سويسي، ورئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ورئيس مصلحة الطيران المدني، مصطفى عبدالحميد عمار، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي العبش، ومدير مكتب التعاون الفني، عادل بخيت إبراهيم.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام أن الوفد الإيطالي قام عقب الاجتماع رفقة رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المهندس سامي العبش بزيارة إلى موقع مطار طرابلس الدولي للوقوف على الاحتياجات اللازمة للشروع في التنفيذ من قبل الشركة الإيطالية.

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