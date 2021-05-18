المقريف يتعهّد بالعمل على دعم المعلم لينال حقوقه

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، الثلاثاء، أنه “سيبذل كل جهوده في سبيل دعم المعلم حتى ينال حقوقه، متعهداً بالدفاع عنها”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المقريف، مع نقباء التعليم في الأصابعة، والناصرية، وتاجوراء، وصرمان، وزليتن، ومسلاتة، والماية، وقصر بن غشير، والمشاشية، وزوارة، والمعمورة، وحي الأندلس، وقصر الأخيار، والخمس، إضافة إلى ممثلين عن النقابة العامة لمعلمي ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المقريف أحاط الحضور بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتضمنة لضرورة دعم المعلم والوقوف معه، مؤكداً على الدور الهام لنقابات التعليم في الوقوف مع قطاع التعليم.

وفي كلمة بالنيابة عن زملائه، أكد نقيب معلمي الأصابعة أنهم لا يطالبون إلا بحقوق المعلم، ومن بينها القانون رقم (4).

يُشار إلى أن مجلس النواب أصدر في نوفمبر 2018 القانون رقم 4 بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.

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