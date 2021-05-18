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فريق الحوار بالمجلس الأعلى للدولة يبحث في اجتماعه اليوم مشروع القاعدة الدستورية التي صاغها الفريق القانوني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 مايو 2021 ( وال ) – عقد فريق الحوار المشارك في ملتقى الحوار الوطني ولجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة العقبات أمام الاستحقاق الدستوري، ومشروع القاعدة الدستورية التي صاغها الفريق القانوني المنبثق عن مُلتقى الحوار الوطني.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس “خالد المشري” ومقرر المجلس “سعيد كله” اتفق خلاله على ضرورة تذليل كلِّ العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق. (وال)

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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