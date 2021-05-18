بعيو: الغنوشي أذكى من أن يقبل دعوة المشري لزيارة ليبيا

قال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، إن خالد المشري رئيس مجلس الدولة، الذي هو بالتأكيد ليس جزء من السلطة التشريعية الليبية، يوجه الدعوة للشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب الإخوان ورئيس مجلس النواب التونسي لزيارة ليبيا.

أضاف بعيو في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “طبعاً الشيخ راشد أخ لنا باعتباره مواطن تونسي، وليس باعتبارنا إخوان متأسلمين، ولا مشكلة أن يزور بلده الثاني، لكن زيارته إلى ليبيا بصفته الرسمية لا تكون إلا بدعوة رسمية من نظيره المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأعرف أن الغنوشي هو من الذكاء بحيث لن يقبل دعوة المشري لهذه الزيارة، التي لن تكون شخصية ولا حزبية جماعاتية بل رسمية بصفته النيابية، والشيخ راشد ليس في ظرف يسمح له بالمغامرة ولا تكرار أخطائه السياسية السابقة”.