البعثة الأممية: حريصون على الاستماع مباشرة إلى كل الليبيين بشأن أولوياتهم

التقى الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا اليوم مع مجموعة من النشطاء وممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق ليبيا.

أكد الأمين العام المساعد زينينغا حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم والحفاظ على المسار الإيجابي. وفي الاجتماع أطلع زينينغا المشاركين على جهود البعثة لدعم التقدم في مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشدد المشاركون على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، كما عبروا عن الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم.

ودعا المشاركون إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية ومن ليبيا دون مزيد من التأخير، وشددوا على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.