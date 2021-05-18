«العبار» يناقش مع مؤسسة النفط آليات مد الجنوب بالوقود اللازم

عقد رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا ضم كلا من العماري محمد العماري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، وإبراهيم بو بريدعة رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط وذلك لمناقشة خطط المؤسسة وشركة البريقة، لإيصال الوقود للمناطق الجنوبية.

كما ناقش الاجتماع، الاستعدادات الجارية من قبل شركة البريقة لتكثيف الجهود بغية إيصال الوقود المدعوم من قبل الدولة الليبية إلى كافة مستحقيه على كامل التراب الليبي وبالأخص المناطق الجنوبية والتي تعاني ومنذ فترة شحًا كبيرا في الوقود لأسباب خارجة عن إرادة شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال العبار:” تولي حكومة الوحدة الوطنية أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحتة”

وأضاف:” لقد اطلعت على خطط المؤسسة الوطنية للنفط لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية في القريب العاجل، وتأكد لي أنها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها في حينه”

في سياق متصل عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، عن امتنانه لجهود الوكيل وجديته في تقديم الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

وأضاف:” تعتبر شركة البريقة من كبرى الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد عانت مرافق الشركة ومستودعاتها من الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية وتأمل من الحكومة مزيدًا من الدعم لصيانة وإعادة بناء المستودعات في كافة ارجاء البلاد “.

واستعرض رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة لضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه.

كما استعرض بالشرح منظومة عمل الشركة بدءاً من المستودعات مرورا بشركات التوزيع و وصولًا للمستهلك النهائي، إضافة ح الأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.