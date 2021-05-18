العبار يبحث مع رئيسي المؤسسة الوطنية وشركة البريقة سبل توفير الوقود للمناطق الجنوبية

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الانتاج رفعت العبار اجتماعًا ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط وتناول الاجتماع الترتيبات بين المؤسسة وشركة البريقة وسبل توفير الوقود للمناطق الجنوبية وتم مناقشة الاستعدادات الجارية من قبل شركة البريقة لايصال الوقود للمناطق الجنوبية

العبار، وفي تصريحات للمكتب الإعلامي للوزارة، قال: “تولي حكومة الوحدة الوطنية أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحثه”.

وأضاف: “لقد اطلعت على خطط المؤسسة في القادم من الشهور لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية وتأكد لي انها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها في حينه”.

كما عبر رئيس مجلس الإدارة المكلف عن امتنانه لجهود وزارة النفط والغاز في تقديم الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط وأفاد بأن شركة البريقة من كبرى الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد عانت مرافق الشركة ومستودعاتها من الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية.

وقد استعرض رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة لضمان إيصال الوقود الي مستحقيه، كما استعرض بالشرح منظمومة عمل الشركة بدء من المستودعات ومروا بشركات التوزيع وصولًا للمستهلك النهائي ، اضافة الى الأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.