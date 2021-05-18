بناءً على تعليمات وزير الصحة.. مستشفى شهداء الكوز القروي إجخرة والعيادة المجمعة سرت يتسلمان أجهزة ومعدات طبي

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسليم مستشفى شهداء الكوز القروي إجخرة احتياجاته من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية لافتتاح المستشفى وتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تجهيز قسم النساء والولادة، قسم حديثي الولادة وقسم الطوارئ بالمستشفى.

الوزارة، وفي إيجاز صحفي لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت: “وتسلم أيضاً مجمع العيادات سرت جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية(Ultrasound Imaging Device)، جهاز تخدير (Anasthesia Machin)، منظومة جهاز أشعة مع افلام (X Ray System with Films)، عدد (50) أسطوانة أكسجين، بناء على تعليمات وزير الصحة بتطوير المجمع والوقوف على متطلباته”.