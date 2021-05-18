وزير الهجرة يتفقد معبر التوم الحدودي مع النيجر

أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أجديد معتوق أجديد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر، وذلك ضمن جولته بالمنطقة الجنوبية التي بدأها بعد عيد الفطر.

وتأتي أجديد إلى معبر التوم الحدودي للوقوف على الاحتياجات والنواقص ودعم الأجهزة الأمنية الموجودة على الحدود الليبية النيجرية.

وبدأ أجديد جولته في المنطقة الجنوبية من يوم الأحد، التي استهلها بمدينة سبها حيث اجتمع مع القيادات الأمنية والعسكرية والمسؤولين المحليين هناك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ومن سبها توجه أجديد إلى القطرون أمس الإثنين، حيث عقد اجتماعا موسعا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلدية بحضور مقرر مجلس النواب صالح قلمة.