وزير التعليم العالي: نؤكد على أهمية المراكز البحثية في تطوير العملية التعليمية

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، الثلاثاء، اجتماعاً مع مدراء المراكز البحثية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي بحضور مدير عام الهيئة فيصل العبدلي.
وتطرق الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات الهيئة الليبية للبحث العلمي بطرابلس إلى العديد من الملفات والمواضيع التي تتعلق بسير العمل داخل المراكز البحثية.
وأكد الوزير على أهمية المراكز البحثية في تطوير العملية التعليمية داعياً إلى تفعيل دورهم والعمل على فرض بحوثهم وتطبيقها على أرض الواقع حتى يتم الاستفادة منها.
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