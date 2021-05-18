وزارة النفط والمؤسسة الوطنية وشركة البريقة يبحثون توفير الوقود للجنوب

بحث وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط سبل توفير الوقود للمناطق الجنوبية.

وتناول الاجتماع الترتيبات بين المؤسسة وشركة البريقة وسبل توفير الوقود للمناطق الجنوبية واستعدادات شركة البريقة لإيصال الوقود للمناطق الجنوبية

وقال العبار إن حكومة الوحدة الوطنية تعطي أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحته مؤكدا أنه اطلع على خطط المؤسسة خلال الأشهر القادمة لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية مبينا أنها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها في حينه .

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف أن شركة البريقة من كبرى الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وبينا أن مرافق الشركة ومستودعاتها عانت من الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية.

واستعرض السيد رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة لضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه، كما استعرض بالشرح منظمومة عمل الشركة ابتداء من المستودعات ومروا بشركات التوزيع وصولًا للمستهلك النهائي، إضافة إلى الأنشطة الهامة والمتمثلة في التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات في مجال النقل الجوي بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.