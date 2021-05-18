وزارة المواصلات: اتفاق مبدئي بين ليبيا وإيطاليا لعودة الرحلات وفتح الأجواء الجوية

أوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، إنه عقب اجتماع الأمس، بين وزير المواصلات وسفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، بمقر ديوان الوزارة، عُقد اجتماع آخر فني حضره من الجانب الليبي رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير مطار معيتيقة الدولي ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة من مصلحتي المطارات والطيران المدني.

الاجتماع، الذي حضره من الجانب الإيطالي سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا والمستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية ومدير عام هيئة الطيران المدني الإيطالية والمختصين في مجال الطيران المرافقين له، بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على إعداد مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الجانبين تضم تفعيل الخط الجوي بين ليبيا وإيطاليا، وعودة رحلات العبور فوق الأجواء الليبية، والتدقيق على المطارات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية، والمساهمة في رفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا، وتطوير انظمة وخدمات الملاحة الجوية، واستئناف المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية، والتدريب والرفع من كفاءة العناصر البشرية في مجال الطيران، وتزويد المطارات بالأجهزة والمنظومات التشغيلية، التعاون لتطوير البنية التحتية والمرافق بالمطارات.