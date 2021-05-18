يورو نيوز: زيارة جوي هود وريستشارد نورلاند لطرابلس تؤكد بدء تركيز واشنطن على ليبيا

قالت شبكة يورو نيوز الإعلامية الأوروبية، إن الولايات المتحدة أرسلت اليوم الثلاثاء أرفع مسؤول إلى ليبيا منذ عام 2014، فيما وصفته بأنه إشارة إلى تركيز واشنطن المتزايد على جهود حل الأزمة في البلاد.

والتقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود بالرئيس الجديد لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قال: هود إن “هدف الولايات المتحدة يتمثل في أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة وذات سيادة من دون تدخل أجنبي، وأن تكون دولة قادرة على مجابهة الإرهاب”.

وتابع التقرير: “لقي تعيين حكومة الوحدة الوطنية في مارس آذار قبولا لدى الأطراف الليبية، في خطوة تعتبر أفضل أمل للسلام منذ سنوات، رغم استمرار العديد من العقبات الكبيرة”.

وتزامنت عملية السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، والتي تضمنت وقفا لإطلاق النار وخطوات لحل الصراعات الاقتصادية المتشابكة، مع زيادة اهتمام الولايات المتحدة، وهو ما برز جليا في تعيينها سفيرها ريتشارد نورلاند كمبعوث خاص إلى ليبيا.