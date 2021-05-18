تعاون ليبي إيطالي في مشاريع الطيران وتدريبات السلامة الجوية

شارك رئيس مصلحة المطارات في ليبيا محمد بيت المال أمس الثلاثاء في الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المواصلات مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبدء في تنفيذ مشروع تأهيل مطار طرابلس الدولي وتسهيل الاجراءات الأمنية واللوجيستية.

الاجتماع الذي كان بإشراف وزير الاتصالات محمد سالم الشهوبي وبحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ومدير عام الطيران المدني الإيطالي والوفد المرافق لهما وبحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة، ناقش أيضا أفق التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا ومن بينها التدريب والرفع من كفاءة العناصر الليبية في مجال السلامة الجوية وأمن المطارات، وكذلك توفير بعض الاحتياجات الضرورية اللازمة لتشغيل المطارات وصيانتها.

وذكرت مصلحة المطارات إن الوفد زار على هامش الاجتماع موقع المشروع بمطار طرابلس الدولي رفقة رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمختصين للوقوف على الاحتياجات اللازمة للشروع في التنفيذ من قبل الشركة الايطالية في أقرب فرصة ممكنة.