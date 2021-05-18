البعثة الأممية: القاعدة الدستورية للانتخابات المسربة مزورة

‏نفى المكتب الإعلامي للبعثة الأممية في ليبيا صحة ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات.

قال مكتب البعثة إنه وثيقة مزورة، يهدف من يقف خلفها إلى تضليل الرأي العام، وعليه نحذر من هذه الأخبار المزورة الهادفة إلى عرقلة العملية السياسية.

وأكد المكتب الإعلامي أن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية التي تسيرها البعثة تنشر على موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.