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وزير الصحة للإدارة القانونية بالوزارة: يجب العمل بدقة وأمانة لتحقيق أهداف الوزارة في خدمة لهذا القطاع

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، مساء الثلاثاء، بمدير وأعضاء وموظفين الإدارة القانونية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المناط بهذه الإدارة طبقاً للإختصاصات المسندة إليها بمقتضى أحكام التشريعات المنظمة لعمل الوزارة.

وشدد على ضرورة حرص جميع أعضائها على أداء واجباتهم الوظيفية بالدقة والأمانة المطلوبة وبذل كل الجهود الكفيلة بتحقيق أهداف الوزارة في خدمة لهذا القطاع.

كما أكد على ضرورة معالجة كافة أوجه القصور التي نجم عنها عدم حصول منتسبي هذه الإدارة على بعض مستحقاتهم المالية خلال الفترة السابقة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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