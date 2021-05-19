“هدية”: هدف حفتر من احتفالات “ذكرى الكرامة” إرغام الجموع على نسيان “بركان الغضب”  

زعم الناطق الإعلامي لمليشيا 610 أحمد هدية، أن احتفالات الذكرى السابعة لعملية الكرامة، جاءت بهدف نسيان عملية بركان الغضب، على حد قوله.
وادعى «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، بقوله: “لسان حفتر وداعميه، لتكن احتفالات الذكرى السابعة لعملية الكرامة غير مسبوقة، أقيموا المهرجانات الكبيرة والجوائز المجزية”.
وواصل مزاعمه، قائلًا: “لتشتغل الآلة الإعلامية بقدرتها الكاملة، اجعل الكرامة حديث الجموع، الخلاصة: أريدهم أن ينسوا البركان”.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني الليبي كان قد أعلن عن بدء برنامجه لإحياء الذكرى السابعة لعملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية والتي تتضمن استعراضاً عسكرياً ضخماً في مدينة بنغازي، ودعا سكان بنغازي إلى تذكر 16 مايو 2014 وما قبله والوضع الذي كانت عليه ليبيا مقارنة بما تحقق حقاً من نجاحات في فرض سيادة الدولة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية أكثر انضباطاً ولا يمكن مقارنتها بالميليشيات المنتشرة في مناطق عدة من البلاد، والتي وصفها بالخارجة عن القانون، واتهمها بتهديد الأمن والاستقرار.
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