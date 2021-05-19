“هدية”: هدف حفتر من احتفالات “ذكرى الكرامة” إرغام الجموع على نسيان “بركان الغضب”  

زعم الناطق الإعلامي لمليشيا 610 أحمد هدية، أن احتفالات الذكرى السابعة لعملية الكرامة، جاءت بهدف نسيان عملية بركان الغضب، على حد قوله.

وادعى «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، بقوله: “لسان حفتر وداعميه، لتكن احتفالات الذكرى السابعة لعملية الكرامة غير مسبوقة، أقيموا المهرجانات الكبيرة والجوائز المجزية”.

وواصل مزاعمه، قائلًا: “لتشتغل الآلة الإعلامية بقدرتها الكاملة، اجعل الكرامة حديث الجموع، الخلاصة: أريدهم أن ينسوا البركان”.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني الليبي كان قد أعلن عن بدء برنامجه لإحياء الذكرى السابعة لعملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية والتي تتضمن استعراضاً عسكرياً ضخماً في مدينة بنغازي، ودعا سكان بنغازي إلى تذكر 16 مايو 2014 وما قبله والوضع الذي كانت عليه ليبيا مقارنة بما تحقق حقاً من نجاحات في فرض سيادة الدولة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية أكثر انضباطاً ولا يمكن مقارنتها بالميليشيات المنتشرة في مناطق عدة من البلاد، والتي وصفها بالخارجة عن القانون، واتهمها بتهديد الأمن والاستقرار.