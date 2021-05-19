متخوفًا من عدم التزام الميليشيات.. أبو خريص: ما هي الضمانات الحقيقية لضمان سير الانتخابات المقبلة كما هو مخطط لها؟

رأى الكاتب والمخرج الليبي خليفة أبو خريص، أن الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، بشأن الوجود التركي في ليبيا، جاءت كاشفة للانقسام الحاصل في بنية الحياة السياسية الليبية، ما يدفع للتساؤل حول ضمانات إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام في ظل هذه الأجواء.

وأشار، في مقال له بصحيفة “internazionale” الإيطالية، إلى أن تعيين المنقوش، أثار الجدل بدايةً، حيث تصدرت الأخبار عناوين الصحف: إنها أول امرأة تشغل هذا المنصب في ليبيا والرابعة في بلد عربي.

وأردف، بأنها عادت إلى دائرة الضوء، بعد أسابيع قليلة، هذه المرة كضحية لحملة كراهية ضخمة، بحسب تعبيره، بلغت ذروتها عندما اقتحم مجموعة من رجال الميليشيات من غرب ليبيا فندق كورنثيا في طرابلس، حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي، ورفعت شعارات تطالب بإقالة الوزيرة.

ونوه بأن الحملة ضد المنقوش تفاقمت بعد تصريحاتها خلال زيارة لإيطاليا أواخر أبريل، حيث طلبت من جميع الجنود والمرتزقة الأجانب مغادرة ليبيا، بما في ذلك تركيا.

وتابع أن رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري، انتقد كلام المنقوش، بحجة أن الحكومة المؤقتة لا يمكنها أن تقرر إلغاء أو تعديل “اتفاقية شرعية”.

وتطرق إلى ما كتبته المتحدثة باسم حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، سميرة العزابي، عبر فيس بوك، قائلة: “إن دعوة وزيرة الخارجية لانسحاب القوات المسلحة التركية مفاجأة ألا تفهم وزيرة الخارجية أن القوات التركية الموجودة في ليبيا تدخلت لدعم استقرار البلاد على أساس اتفاق رسمي؟”.

وأضاف أن الهجمات على المنقوش جاءت أيضًا من الخارج، من أشخاص مقربين من الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيرا إلى انتقادات وإهانات وجهها سياسي تونسي، كان مستشارًا للرئيس السابق منصف المرزوقي، إلى الوزيرة حيث شبهها بـ”سحلية وثعبان”، بحسب الكاتب.

ورصد ما تناوله مقطع فيديو، خصصه صابر مشهور، وهو بحسب الكاتب “أحد مستخدمي اليوتيوب المعروفين، وجزء من المعارضة الإرهابية المصرية النشطة في تركيا، وصنع فيه مزيجًا من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة، لقد اختلق قصة أن وكالة المخابرات المركزية قامت بغسل دماغ المنقوش لمدة تسع سنوات لإعدادها لتصبح وزيرة، بهدف وحيد هو إخراج تركيا من ليبيا”.

وأضاف: “حتى مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، ذكّر في خطاب تلفزيوني بالدعم الذي قدمته تركيا وطلب إقالة الوزيرة”.

وأكد أن العديد من التصريحات والأحداث تشير إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء الهجوم على المنقوش، مضيفا “ومع ذلك، وفقًا لآخرين، فإن الدافع وراءهم هو الانزعاج من امرأة تحتل دور السلطة”.

وبرأيه، فإن ليبيا التي لم تعرف حتى الآن سوى لعبة سياسية محصلتها صفر، فمن الطبيعي النظر إلى المنقوش، أو أي سياسي آخر، على أساس من يدعم أو يعارض.

وأضاف: “ولدت الحكومة المؤقتة من نفس الوصفة القديمة للكارثة، أي من اتفاق سياسي قائم على تقسيم البلاد بين ممثلين من ثلاث مناطق مختلفة في ليبيا”.

واختتم بالقول: “كل هذا يقودنا إلى السؤال التالي: ما هي الضمانات الحقيقية لضمان سير الانتخابات المقبلة كما هو مخطط لها؟ ولماذا نعتقد أن الفصائل المختلفة ستلتزم هذه المرة بالخطط؟”.